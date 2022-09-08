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АНАЛІТИКА

Кабмін створив ДП «Ліси України» в рамках реформи лісової галузі

12:09 08.09.2022 |

Економіка, Україна

 

Кабінет Міністрів створив державне спеціалізоване підприємство "Ліси України" в рамках реформи лісової галузі.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, передають Українськi Новини.

"Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка передбачає реформування лісової галузі. 158 державних лісогосподарських підприємств об'єднають в єдине державне спеціалізоване підприємство "Ліси України". А замість 24 міжрегіональних управлінь лісового та мисливського господарства буде утворено 9 регіональних офісів лісового та мисливського господарства", - йдеться в повідомленні.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець наголосив, що чинна система управління лісами в Україні кардинально відрізняється від тієї, яка вже давно працює в країнах Європи. При цьому реформа дозволить запровадити дієві зміни та вирішити такі проблеми: фінансовий дисбаланс галузі; відсутність достовірної інформації про стан лісового фонду країни; низький рівень лісистості, що зберігається десятиліттями; низька продуктивність праці; низький рівень механізації лісогосподарських робіт тощо.

Також, згідно з повідомленням, реформа вирішує конфлікт інтересів у лісовій сфері - Держлісагентство матиме контролюючі функції, а новостворене підприємство - господарюючі.

"У документі чітко прописано, що ліси державної власності приватизувати заборонено, а ДП "Ліси України" є підприємством, 100% акцій якого належать державі. Ще одним важливим плюсом створення компанії є те, що ми нарешті зможемо залучати європейські інвестиції для розвитку галузі, закупівлі нового обладнання. Показники довоєнного періоду демонструють, що рівень інвестицій та фінансування лісовідновлення у країнах ЄС є значно вищим від такого показника в Україні, зокрема в ЄС це 24 долари на 1 га, а в Україні - 0,3 долара на 1 га", - йдеться в повідомленні.

Крім того, згідно з повідомленням, створення єдиного підприємства дозволить розвивати та отримувати прибутки не лише за рахунок заготівлі та переробки деревини, а й розбудови рекреаційних пунктів, виготовлення власної еко-продукції.

Як повідомляли Українськi Новини, на початку травня Міністерство охорони навколишнього середовища та природних ресурсів оцінювало збитки лісової галузі через агресію Росії у 13,2 млрд гривень.
За матеріалами: Українські Новини
 

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