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До АРМА передали понад 50 білоруських вагонів-цистерн
08:47 08.09.2022 |
До Агентства з розшуку та менеджменту активів передали понад 50 білоруських вагонів-цистерн.
Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Київської міської прокуратури, передає Укрінформ.
«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури в управління АРМА передано 51 одиницю залізничних вагонів-цистерн, які були ввезені на територію України з республіки білорусь напередодні війни та мали забезпечувати потреби російської армії у перші дні агресії рф», - уточнюється у повідомленні.
За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення рф на територію України білоруські компанії уклали з українськими фірмами контракти на поставку з білорусі дизельного палива у вагонах-цистернах.
Це паливо призначалося для заправки військової техніки армії рф після її вторгнення через північні кордони нашої країни, уточнили у Київській міській прокуратурі.
За інформацією відомства, 23 лютого вагони-цистерни перетнули українсько-білоруський кордон, а вже 26 лютого ешелон з паливом для колон російських військ, який прибув на залізничну станції «Низківка», був знищений українською артилерією.
«У квітні 2022 року в межах розпочатого кримінального провадження слідчі провели огляд місця події та вилучили придатні до використання вагони-цистерни у кількості 51 одиниць. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва на вказане майно накладено арешт», - заявили прокурори.
Тож з метою забезпечення належного збереження, підтримання стану арештованого майна та уникнення негативних наслідків прокурором у кримінальному провадженні подано клопотання про передачу вагонів-цистерн в управління Нацагентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
«За результатами судового розгляду, клопотання прокурора задоволено повністю та прийнято рішення про передачу цього майна в управління АРМА», - уточнюється у повідомленні.
Як повідомлялося, у ОГП поінформували, що у АРМА передали майно депутата-зрадника Олексія Ковальова на понад 3 мільйони гривень.
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