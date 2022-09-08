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Кабмін повністю заборонив експорт українського вугілля
08:43 08.09.2022 |
Кабінет Міністрів повністю заборонив експорт вугілля українського видобутку.
Як передає Укрінформ, про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.
"Внесено зміни до Обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, затверджених постановою КМУ від 29.12.2021 № 1424, в частині повної заборони експорту вугілля українського походження", - зазначив він.
Примітно, раніше під заборону на експорт енергоресурсів, запроваджену в червні, не підпадав експорт коксівного вугілля.
Як повідомлялося, Міністерство енергетики створило оперативний штаб з моніторингу проходження опалювального сезону 2022/2023 років.
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