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Джильберт Честертон
КРАІЛ анулювало ліцензію 1xBet через звʼязок з РФ
23:46 07.09.2022 |
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала дві ліцензі ТОВ "Твоя беттингова компанія" на роботу бренду 1xBet у сфері організації та проведення азартних ігор.
Про це повідомляє пресслужба КРАІЛ.
За результатами перевірки виявилось, що у документах, поданих для одержання ліцензії, вказані недостовірні дані зазначеної про те, що відповідне ТБК не діє в інтересах резидентів РФ.
"КРАІЛ наголошує на необхідності неухильного дотримання положень чинного законодавства України, недопустимості будь-яких звʼязків організаторів азартних ігор з державами, що здійснюють збройну агресію проти України", - додали у пресслужбі Комісії.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) не виявила підстав для анулювання ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК) на роботу букмекера 1xBet, якому приписують російських власників.
Президент Володимир Зеленський розглянув електронну петицію щодо заборони роботи в Україні російському букмекеру 1xBet, яку підписали понад 25 тисяч громадян.
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