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АНАЛІТИКА

Уряд звільнив від ПДВ та мита ввезення обладнання для індустріальних парків

23:31 07.09.2022 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів звільнив від ПДВ та ввізного мита нового обладнання, що ввозиться учасниками індустріальних парків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Уряд визначив механізм ввезення обладнання для індустріальних парків. На засіданні Кабінету Міністрів 7 вересня було прийнято новий порядок ввезення з-за кордону нового устаткування та комплектуючих для індустріальних парків. Таке обладнання ввозиться на митну територію України учасниками індустріальних парків зі звільненням від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість", - йдеться в повідомленні.

Новий Порядок дозволить забезпечити цільове використання ввезеного обладнання учасниками індустріальних парків та контроль за таким використанням.

При цьому спрощується сам механізм ввезення. Адже перелік та обсяги обладнання, що ввозитиметься з-за кордону, не потрібно затверджувати окремим рішенням уряду.

«Індустріальні парки мають стати точками росту економіки і післявоєнної відбудови країни. Ми визначаємо умови отримання нових економічних стимулів для їх учасників - скасування ПДВ та ввізного мита. Сподіваюсь, що новий механізм зацікавить інвесторів, сприятиме створенню нових підприємств на території нашої держави та поступовому відновленню економіки України, яка зазнала руйнування внаслідок російської агресії", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Як повідомлялось, Верховна Рада 21 червня 2022 року схвалила два закони, які надають податкові та митні пільги для індустріальних парків: звільнення від імпортного ПДВ і ввізного мита на обладнання за переліком кодів УКТЗЕД; звільнення від податку на прибуток на 10 років; право органів місцевого самоврядування надавати пільги з місцевих податків. Сьогодні до Реєстру індустріальних парків включено 56 промислових майданчиків.
 

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