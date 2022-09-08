АМКУ порушив справу проти ДП «Прозорро.Продажі»

Антимонопольний комітет України порушив справу за фактом встановлення ДП "Прозорро.Продажі" додаткових умов договору та оплати доступу операторам авторизованих електронних майданчиків до електронної торгової системи (ЕТС) Prozorro.Продажі.

"Справу розпочато за заявами одного з операторів, який поскаржився на необґрунтоване підвищення ДП "Прозорро.Продажі" плати на розвиток ЕТС та надання доступу до ЕТС Prozorro.Продажі лише після виконання додаткових умов", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті АМКУ.

Зазначено, що держпідприємство вимагає певної плати на розвиток ЕТС, проте АМКУ має підстави вважати, що її розмір є економічно необґрунтованим.

Комітет також з'ясував, що ДП "Прозорро.Продажі" надає доступ операторам до ЕТС Prozorro.Продажі лише за умови виконання ними додаткових маркетингових зобов'язань, які безпосередньо не стосуються предмета договору доступу та мають на меті просування ЕТС.

В АМКУ зазначили, що ще 2021 року комітет розпочав дослідження ситуації на ринку надання послуги з доступу операторів авторизованих електронних майданчиків до електронної торгової системи, з використанням якої проводяться аукціони за нормативно визначеними напрямами.

За результатами вжиття заходів контролю ДП "Прозорро.Продажі" було надано рекомендації, які мали на меті усунення вищезазначених проблем. Однак держпідприємство не вчинило вичерпних дій щодо запобіганню можливим негативним наслідкам для конкурентного середовища.

Тепер, у разі доведення негативного впливу дій ДП "Прозорро.Продажі" на конкуренцію на ринку, підприємству може загрожувати штраф - до 10% доходу за рік, що передував ухваленню рішення про порушення.

Чистий дохід держпідприємства у 2021 році зріс у 2,7 раза - до 141,81 млн грн, а його чистий прибуток збільшився до 42,43 млн грн із 0,95 млн грн у 2020 році.

У першому півріччі 2022 року виручка ДП "Прозорро.Продажі" скоротилася на 36,3% - до 25,14 млн грн, а його чистий збиток становив 6,92 млн грн проти 0,55 млн грн чистого прибутку за перше півріччя 2021 року.