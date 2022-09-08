Фінансові новини
- |
- 08.09.22
- |
- 03:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
АМКУ порушив справу проти ДП «Прозорро.Продажі»
23:28 07.09.2022 |
Антимонопольний комітет України порушив справу за фактом встановлення ДП "Прозорро.Продажі" додаткових умов договору та оплати доступу операторам авторизованих електронних майданчиків до електронної торгової системи (ЕТС) Prozorro.Продажі.
"Справу розпочато за заявами одного з операторів, який поскаржився на необґрунтоване підвищення ДП "Прозорро.Продажі" плати на розвиток ЕТС та надання доступу до ЕТС Prozorro.Продажі лише після виконання додаткових умов", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті АМКУ.
Зазначено, що держпідприємство вимагає певної плати на розвиток ЕТС, проте АМКУ має підстави вважати, що її розмір є економічно необґрунтованим.
Комітет також з'ясував, що ДП "Прозорро.Продажі" надає доступ операторам до ЕТС Prozorro.Продажі лише за умови виконання ними додаткових маркетингових зобов'язань, які безпосередньо не стосуються предмета договору доступу та мають на меті просування ЕТС.
В АМКУ зазначили, що ще 2021 року комітет розпочав дослідження ситуації на ринку надання послуги з доступу операторів авторизованих електронних майданчиків до електронної торгової системи, з використанням якої проводяться аукціони за нормативно визначеними напрямами.
За результатами вжиття заходів контролю ДП "Прозорро.Продажі" було надано рекомендації, які мали на меті усунення вищезазначених проблем. Однак держпідприємство не вчинило вичерпних дій щодо запобіганню можливим негативним наслідкам для конкурентного середовища.
Тепер, у разі доведення негативного впливу дій ДП "Прозорро.Продажі" на конкуренцію на ринку, підприємству може загрожувати штраф - до 10% доходу за рік, що передував ухваленню рішення про порушення.
Чистий дохід держпідприємства у 2021 році зріс у 2,7 раза - до 141,81 млн грн, а його чистий прибуток збільшився до 42,43 млн грн із 0,95 млн грн у 2020 році.
У першому півріччі 2022 року виручка ДП "Прозорро.Продажі" скоротилася на 36,3% - до 25,14 млн грн, а його чистий збиток становив 6,92 млн грн проти 0,55 млн грн чистого прибутку за перше півріччя 2021 року.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ
|Ігри навколо НАБУ: Як Банкова вирішила дорого продати Заходу нового Ситника
|Законопроєкт про НАБУ, який стурбував послів G7, зник із порядку денного. Уже є заміна
|Закон про медіа та «русскій мір». Яку нову місію вигадала Банкова для Арестовича
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|КРАІЛ анулювало ліцензію 1xBet через звʼязок з РФ
|Уряд звільнив від ПДВ та мита ввезення обладнання для індустріальних парків
|АМКУ порушив справу проти ДП «Прозорро.Продажі»
|Україна і Польща визначать додатково один-два пункти пропуску для руху вантажівок
|Депутати «завалили поправками» законопроєкт про підвищення акцизів на пальне, – нардеп
|Сергій Куюн: Знов удари по нафтобазах! Втім, вже по цимбалах...
Бізнес
|BMW випускатиме водневі автомобілі? Так, але…
|Найпотужніші смартфони субфлагманського та середнього рівнів. Змінилися лідери рейтингу AnTuTu
|Найпродуктивніші Android-смартфони у рейтингу AnTuTu. Зі списку остаточно зникли моделі на основі MediaTek Dimensity 9000
|В США проти Tesla подали колективний позов через помилкові спрацювання гальм
|Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї, - NYT
|Amazon Web Services виділить українським стартапам понад 800 тисяч доларів
|ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499