Україна і Польща визначать додатково один-два пункти пропуску для руху вантажівок

Київ і Варшава визначать додатково ще один-два пункти пропуску, які пропускатимуть порожні вантажівки в обидва боки, аби зменшити довгі черги на кордоні.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

"Нам потрібно зробити певні речі: розподілити види товарів, які експортуються, здійснювати постійний, щоденний обмін інформацією з поляками для того, щоб вони могли вибудовувати свою роботу. Також важливо визначити один-два прикордонні переходи чи виділити на них окремі смуги, щоб можна було пропускати порожні вантажівки в обидва боки. Думаю, найближчим часом це вирішуватиметься",- зазначив Сольський.

Він визнав, що українська сторона вже обговорювала з польською можливість такого руху по двох пунктах пропуску, відтак зараз обговорюються деталі цього кроку.

Як інформувалося, нещодавно до страйку українських водіїв проти багатокілометрових черг на польсько-українському кордоні приєдналися й польські. Зокрема, декілька днів тому черга з вантажівок біля Ягодина сягала понад 50 км.