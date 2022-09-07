Фінансові новини
- |
- 07.09.22
- |
- 19:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Китай раптово скасував український захід на міжнародній торговій виставці – Bloomberg
17:06 07.09.2022 |
Китайська торгова виставка раптово скасувала захід, організований Україною для презентації інвестиційних можливостей, що викликає занепокоєння щодо мовчазної підтримки Пекіном Москви у війні Росії проти України.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело серед українських дипломатів.
Форум мав відбутися у понеділок на підтримуваному КНР Китайському міжнародному ярмарку торгівлі послугами. Ярмарок тривав з 31 серпня по 5 вересня.
За словами дипломата, українське посольство не в захваті від такого повороту, оскільки скасування заходу позбавило Україну шансу сприяти інвестиційним можливостям китайських компаній.
Причини такого кроку джерело не назвало, але уточнило, що це поганий сигнал.
Минулого тижня президент КНР Сі Цзіньпін назвав виставку "вирішальною платформою для Китаю для розширення відкритості",, підкресливши високий статус події.
Агентство зазначило, що офіційні особи ярмарку не відразу відповіли на запит про коментар.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ
ТОП-НОВИНИ
|Ігри навколо НАБУ: Як Банкова вирішила дорого продати Заходу нового Ситника
|Законопроєкт про НАБУ, який стурбував послів G7, зник із порядку денного. Уже є заміна
|Закон про медіа та «русскій мір». Яку нову місію вигадала Банкова для Арестовича
|ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Будівництво відновили 66% ЖК в Україні, відкрили продаж 75% - «ЛУН»
|Банкіри очікують, що Нацбанк збереже облікову ставку на рівні 25%
|Китай раптово скасував український захід на міжнародній торговій виставці – Bloomberg
|«Зерновий коридор»: із портів Великої Одеси вийшли вже 96 суден
|Рада підтримала зміни в оформлення оренди земельних ділянок
|Україна відкрила шість нових експортних ринків для 10 груп товарів
Бізнес
|BMW випускатиме водневі автомобілі? Так, але…
|Найпотужніші смартфони субфлагманського та середнього рівнів. Змінилися лідери рейтингу AnTuTu
|Найпродуктивніші Android-смартфони у рейтингу AnTuTu. Зі списку остаточно зникли моделі на основі MediaTek Dimensity 9000
|В США проти Tesla подали колективний позов через помилкові спрацювання гальм
|Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї, - NYT
|Amazon Web Services виділить українським стартапам понад 800 тисяч доларів
|ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499