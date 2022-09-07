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АНАЛІТИКА

Китай раптово скасував український захід на міжнародній торговій виставці – Bloomberg

 

Китайська торгова виставка раптово скасувала захід, організований Україною для презентації інвестиційних можливостей, що викликає занепокоєння щодо мовчазної підтримки Пекіном Москви у війні Росії проти України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело серед українських дипломатів.

Форум мав відбутися у понеділок на підтримуваному КНР Китайському міжнародному ярмарку торгівлі послугами. Ярмарок тривав з 31 серпня по 5 вересня.

За словами дипломата, українське посольство не в захваті від такого повороту, оскільки скасування заходу позбавило Україну шансу сприяти інвестиційним можливостям китайських компаній.

Причини такого кроку джерело не назвало, але уточнило, що це поганий сигнал.

Минулого тижня президент КНР Сі Цзіньпін назвав виставку "вирішальною платформою для Китаю для розширення відкритості",, підкресливши високий статус події.

Агентство зазначило, що офіційні особи ярмарку не відразу відповіли на запит про коментар.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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