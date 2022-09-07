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«Зерновий коридор»: із портів Великої Одеси вийшли вже 96 суден
17:00 07.09.2022 |
У середу, 7 вересня, із портів Великої Одеси вийшли ще чотири судна, завантажені українською агропродукцією, загалом «зерновим коридором» вийшли вже 96 суден.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Твітері Міністерство оборони Туреччини.
«Станом на сьогодні з портів України вийшли ще 4 судна із зерном», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що триває відвантаження зерна з українських портів.
Як повідомлялося, протягом понеділка-вівторка із чорноморських портів України відправлено 9 суден зі збіжжям.
Загалом за час дії «зернової ініціативи» з портів Великої Одеси вийшли вже 96 суден, які доставлять понад 2,3 млн тонн агропродукції до 19 держав.
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