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АНАЛІТИКА

Україна відкрила шість нових експортних ринків для 10 груп товарів

15:54 07.09.2022 |

Економіка

 

Україна відкрила шість експортних ринків для десяти груп товарів з початку 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Зокрема, українські компанії отримали можливість експортувати м'ясні напівфабрикати та м'ясні продукти до Чорногорії.

Молоко та молочні продукти - в Домініканську Республіку та Кенію.

Ентомофаги (комахи, що створюють біотичний бар'єр захисту для сільськогосподарських культур) - до Польщі.

Жувальні предмети для домашніх тварин, декоративних прісноводних риб та живих кроликів - до Ізраїлю.

"Ми знаємо, що під час війни українському бізнесу особливо непросто. У воєнний час експорт стає справжнім порятунком для бізнесу", - прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він додав, що наразі активно проводиться робота з відкриття ринків експорту різних видів м'яса птиці, яєць столових та яєчних продуктів, риби та рибних продуктів, меду та бджільництва, а також інших товарів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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