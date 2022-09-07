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Україна відкрила шість нових експортних ринків для 10 груп товарів
15:54 07.09.2022 |
Україна відкрила шість експортних ринків для десяти груп товарів з початку 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.
Зокрема, українські компанії отримали можливість експортувати м'ясні напівфабрикати та м'ясні продукти до Чорногорії.
Молоко та молочні продукти - в Домініканську Республіку та Кенію.
Ентомофаги (комахи, що створюють біотичний бар'єр захисту для сільськогосподарських культур) - до Польщі.
Жувальні предмети для домашніх тварин, декоративних прісноводних риб та живих кроликів - до Ізраїлю.
"Ми знаємо, що під час війни українському бізнесу особливо непросто. У воєнний час експорт стає справжнім порятунком для бізнесу", - прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Він додав, що наразі активно проводиться робота з відкриття ринків експорту різних видів м'яса птиці, яєць столових та яєчних продуктів, риби та рибних продуктів, меду та бджільництва, а також інших товарів.
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