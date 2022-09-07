Уряд з 1 жовтня збільшить компенсації по програмі «Прихисток» для переселенців

З 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе переселенців, отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку особу на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Сьогодні Уряд уклав оновлений Меморандум із Товариством Червоного Хреста України.

"Це дозволить збільшити фінансування на компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям у межах програми "Прихисток", - йдеться у повідомленні.

Соціальна програма "Прихисток" діє з ініціативи Уряду. Її мета - забезпечити житлом вимушених переселенців, які перемістилися у період воєнного стану в безпечніші місця, та допомогти тим українцям, які безоплатно їх прихистили.

Нагадаємо, що раніше Кабмін покращив програму "Прихисток" для переселенців. Урядом були вніс зміни до чинного порядку та знято вікові обмеження для тих, хто хоче поселити у себе переселенців.