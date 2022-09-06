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Реєстрації вживаних легковиків у серпні зменшились втричі

17:51 06.09.2022 |

Економіка

 

За минулий місяць українці зареєстрували 16,6 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Така кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду виявилась у тричі меншою за показник серпня 2021 року. Відносно липня поточного року поповнення вітчизняного автопарку вживаними авто зменшилось на 64%, повідомляє Укравтопром.

Найчастіше на українські номери у серпні переходили автомобілі моделі Volkswagen Golf. Впродовж місяця українці зареєстрували 987 Гольфів.

Другий результат у Renault Megane - 841 розмитнених і зареєстрованих авто.

На третьому місці Volkswagen Passat - 773 од.

Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі у серпні стали 499 українців.

Замикає п'ятірку лідерів Ford Focus з результатом 482 од.

Всього, з січня по серпень 2022 року, українські номери отримали майже 327 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 9% більше ніж торік та у 13,4 раза більше ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період.
 

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