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Реєстрації вживаних легковиків у серпні зменшились втричі
17:51 06.09.2022 |
За минулий місяць українці зареєстрували 16,6 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Така кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду виявилась у тричі меншою за показник серпня 2021 року. Відносно липня поточного року поповнення вітчизняного автопарку вживаними авто зменшилось на 64%, повідомляє Укравтопром.
Найчастіше на українські номери у серпні переходили автомобілі моделі Volkswagen Golf. Впродовж місяця українці зареєстрували 987 Гольфів.
Другий результат у Renault Megane - 841 розмитнених і зареєстрованих авто.
На третьому місці Volkswagen Passat - 773 од.
Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі у серпні стали 499 українців.
Замикає п'ятірку лідерів Ford Focus з результатом 482 од.
Всього, з січня по серпень 2022 року, українські номери отримали майже 327 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 9% більше ніж торік та у 13,4 раза більше ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період.
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