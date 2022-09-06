В Україні падає попит на нові вантажівки

Упродовж серпня в Україні було зареєстровано 507 комерційних автомобілів (вантажні та спец). Отже, відносно серпневого показника 2021 року, ринок нових комерційних авто зменшився на 62%, а зниження від попереднього місяця становило майже 15%, повідомляє Укравтопром.

Серед нових комерційних авто найбільшим попитом в минулому місяці користувалися автомобілі марки RENAULT, яких було зареєстровано 81 од.

На другому місці MERCEDES-BENZ - 72 од.

Третя сходинка рейтингу у SCANIA - 58 од.

Четвертий результат належить DAF - 40 од.

Замикає ТОП-5 рейтингу - VOLKSWAGEN, 39 нових комерційних авто якого отримали свої перші реєстраційні номери минулого місяця.

Всього, з початку року в Україні було зареєстровано 4,3 тис. нових комерційних автомобілів, що майже на 56% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.