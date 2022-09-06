«Слуги» представили кандидата на посаду голови Фонду державного майна

На засіданні фракції "Слуга Народу" представили кандидата на посаду голови Фонду державного майна України: ним став нардеп від фракції "Голос", член української делегації на переговорах з Росією Рустем Умєров.

Про це повідомила у Telegram речниця фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук.

За її словами, Умєров був присутній на засіданні фракції "Слуга Народу", де "представив своє бачення роботи на посаді голови Фонду держмайна і відповів на питання народних депутатів".

За даними порталу "Чесно", Рустем Умєров у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Голос" номером 18 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції.

Секретар Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Делегат Курултаю кримськотатарського народу, радник Лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, та був його помічником-консультантом.