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Китайське прислів'я
Попит на обігрівачі в Україні зріс приблизно у 20 разів
10:58 06.09.2022 |
Восени 2022 року в Україні спостерігається аномально високий та ранній попит на обігрівачі різних типів. Також збільшуються продажі техніки для дистанційної роботи та навчання.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав комерційний директор COMFY Іван Павлік.
"Якщо порівнювати з минулим роком, то попит на обігрівачі виріс приблизно у 20 разів. Йдеться про будь-які види обігрівачів - від класичних масляних до більш сучасних керамічних панелей", - сказав він.
За його словами, загалом спостерігається поступове відновлення продажів техніки в грошовому еквіваленті, у гривні, але в натуральному вираженні продаж значно скоротився.
"Наразі ми спостерігаємо відновлення сезонного попиту на деякі категорії товарів. Так, влітку традиційно був великий попит на кондиціонери та вентилятори, а сьогодні - на цифрові категорії. Це ноутбуки, периферія та гаджети для зв'язку, тобто смартфони, планшети, роутери тощо", - сказав він.
Павлік зазначив, що попит підігрівається двома факторами: переведенням учнів на дистанційну освіту, а співробітників - на віддалену роботу.
"І навчання, і робота у такому форматі потребує певної мобільності й автономності, тож попит на ноутбуки та необхідну периферію - миші, клавіатури, МФП, монітори - суттєво зріс", - додав комерційний директор COMFY.
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