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АНАЛІТИКА

Попит на обігрівачі в Україні зріс приблизно у 20 разів

 

Восени 2022 року в Україні спостерігається аномально високий та ранній попит на обігрівачі різних типів. Також збільшуються продажі техніки для дистанційної роботи та навчання.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав комерційний директор COMFY Іван Павлік.

"Якщо порівнювати з минулим роком, то попит на обігрівачі виріс приблизно у 20 разів. Йдеться про будь-які види обігрівачів - від класичних масляних до більш сучасних керамічних панелей", - сказав він.

За його словами, загалом спостерігається поступове відновлення продажів техніки в грошовому еквіваленті, у гривні, але в натуральному вираженні продаж значно скоротився.

"Наразі ми спостерігаємо відновлення сезонного попиту на деякі категорії товарів. Так, влітку традиційно був великий попит на кондиціонери та вентилятори, а сьогодні - на цифрові категорії. Це ноутбуки, периферія та гаджети для зв'язку, тобто смартфони, планшети, роутери тощо", - сказав він.

Павлік зазначив, що попит підігрівається двома факторами: переведенням учнів на дистанційну освіту, а співробітників - на віддалену роботу.

"І навчання, і робота у такому форматі потребує певної мобільності й автономності, тож попит на ноутбуки та необхідну периферію - миші, клавіатури, МФП, монітори - суттєво зріс", - додав комерційний директор COMFY.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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