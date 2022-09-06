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Concorde Capital прогнозує спад ВВП України в 2022 році на 31% і його зростання на 8% у 2023 році
22:09 05.09.2022 |
Реальний ВВП України впаде на 31% у 2022 році та відновиться на 8% у 2023 році у разі, якщо до кінця 2022 року половина нинішніх основних негативних факторів вирішиться, а до кінця 2023 року вони зійдуть нанівець, прогнозує інвестиційна компанія Concorde Capital.
"Ключовими факторами, важливими для оцінок ВВП, є: доступ бізнесу до морських портів (і/або наявність альтернативних маршрутів); рух лінії фронту; кількість та наслідки ракетних ударів по Україні, тривалість повітряних тривог; кількість біженців і тих, хто повернувся", - перераховано основні фактори в аналітичному звіті компанії.
Concorde Capital уточнила, що стосовно біженців базовий прогноз передбачає повернення у 2023 році половини з них.
Згідно з документом, обсяг експорту товарів та послуг України можна порівняти з 41% ВВП, майже половина цього експорту йшла через морські порти, що передбачає негайний ефект блокади приблизно 20% ВВП.
"Згодом цей ефект частково зникне в міру відкриття нових маршрутів та ослаблення або зняття блокади. Якщо блокаду не буде знято в найближчі 6-12 місяців, довгострокові наслідки для деяких підприємств будуть руйнівними", - зазначають аналітики.
Щодо повітряних тривог, то вони свідчать, що в середньому у регіоні їх тривалість становила 15,5 діб із 25 лютого до 17 серпня, або 9% часу. Втрачений час у бомбосховищах також може скоротити ВВП на 1-2%, ідеться в огляді.
"Економіка України сильно постраждала від війни, дотепер було втрачено частину території, яка генерувала майже 9% ВВП країни в 2021 році. Атаки на цивільну інфраструктуру завдали збитків, порівнянних приблизно з 50% ВВП країни, загрози особистій безпеці змусили майже третину громадян залишити свої будинки, зокрема 15% змушені були тимчасово залишити країну", - констатувала компанія поточну ситуацію.
Говорячи про бюджет, Concorde Capital прогнозує його витрати у другому півріччі 2022 року у 1 620 млрд грн, з яких за рахунок власних ресурсів вдасться покрити лише 30%, тому потреби у фінансуванні становитимуть $5 млрд щомісяця.
Щодо торговельного балансу, що став глибоко негативним у квітні-червні, у компанії очікують у найближчі місяці деяких покращень, оскільки експорт зерна зростає разом із морськими конвоями, а імпорт пального скорочуватиметься, оскільки ринок збалансований. "Але поки що особливих поліпшень очікувати не доводиться", - констатує інвесткомпанія.
Як повідомлялося, Нацбанк за підсумками цього року прогнозує спад ВВП на 33,4% і його зростання на 5,5% у 2023 році та 4,9% - у 2024 році.
За оцінками НБУ, інфляція цього року становитиме 31%, а наступного року знизиться до 20,7%.
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