Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Concorde Capital прогнозує спад ВВП України в 2022 році на 31% і його зростання на 8% у 2023 році

22:09 05.09.2022 |

Економіка

 

Реальний ВВП України впаде на 31% у 2022 році та відновиться на 8% у 2023 році у разі, якщо до кінця 2022 року половина нинішніх основних негативних факторів вирішиться, а до кінця 2023 року вони зійдуть нанівець, прогнозує інвестиційна компанія Concorde Capital.

"Ключовими факторами, важливими для оцінок ВВП, є: доступ бізнесу до морських портів (і/або наявність альтернативних маршрутів); рух лінії фронту; кількість та наслідки ракетних ударів по Україні, тривалість повітряних тривог; кількість біженців і тих, хто повернувся", - перераховано основні фактори в аналітичному звіті компанії.

Concorde Capital уточнила, що стосовно біженців базовий прогноз передбачає повернення у 2023 році половини з них.

Згідно з документом, обсяг експорту товарів та послуг України можна порівняти з 41% ВВП, майже половина цього експорту йшла через морські порти, що передбачає негайний ефект блокади приблизно 20% ВВП.

"Згодом цей ефект частково зникне в міру відкриття нових маршрутів та ослаблення або зняття блокади. Якщо блокаду не буде знято в найближчі 6-12 місяців, довгострокові наслідки для деяких підприємств будуть руйнівними", - зазначають аналітики.

Щодо повітряних тривог, то вони свідчать, що в середньому у регіоні їх тривалість становила 15,5 діб із 25 лютого до 17 серпня, або 9% часу. Втрачений час у бомбосховищах також може скоротити ВВП на 1-2%, ідеться в огляді.

"Економіка України сильно постраждала від війни, дотепер було втрачено частину території, яка генерувала майже 9% ВВП країни в 2021 році. Атаки на цивільну інфраструктуру завдали збитків, порівнянних приблизно з 50% ВВП країни, загрози особистій безпеці змусили майже третину громадян залишити свої будинки, зокрема 15% змушені були тимчасово залишити країну", - констатувала компанія поточну ситуацію.

Говорячи про бюджет, Concorde Capital прогнозує його витрати у другому півріччі 2022 року у 1 620 млрд грн, з яких за рахунок власних ресурсів вдасться покрити лише 30%, тому потреби у фінансуванні становитимуть $5 млрд щомісяця.

Щодо торговельного балансу, що став глибоко негативним у квітні-червні, у компанії очікують у найближчі місяці деяких покращень, оскільки експорт зерна зростає разом із морськими конвоями, а імпорт пального скорочуватиметься, оскільки ринок збалансований. "Але поки що особливих поліпшень очікувати не доводиться", - констатує інвесткомпанія.

Як повідомлялося, Нацбанк за підсумками цього року прогнозує спад ВВП на 33,4% і його зростання на 5,5% у 2023 році та 4,9% - у 2024 році.

За оцінками НБУ, інфляція цього року становитиме 31%, а наступного року знизиться до 20,7%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2614
  0,2725
 0,75

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7781  0,05 0,11 40,8854  0,34 0,84
EUR 39,4908  0,09 0,22 40,5896  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,02 0,05 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес