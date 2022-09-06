Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна сподівається отримати $3,4 мільярда для підготовки до зими - Шмигаль

22:01 05.09.2022 |

Економіка

 

Для першого етапу відновлення України, який передбачає підготовку до опалювального сезону, необхідно 3,4 млрд доларів, які влада сподівається отримати цього року.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спілкування з українськими журналістами в Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що план відновлення України буде складатися з трьох етапів, першим з яким є негайне відновлення для виживання, тобто підготовка до опалювального сезону.

«Нам треба відновити дахи, вікна, двері, газові мережі, електромережі до цього опалювального сезону, і це витрати, які сягають на сьогодні 3,4 млрд доларів. Вони верифіковані Світовим банком. Міністерство розвитку громад і територій підготувало повністю мапу цього відновлення, і ми сподіваємося отримати ці гроші цього року, ці всі проєкти здійснити і підготуватися, відповідно пройти цю зиму», - сказав глава уряду.

За його словами, другим етапом буде швидке відновлення під час воєнних дій та після їх завершення. Йдеться про відновлення інфраструктури, необхідних будівель, шкіл, лікарень, житла. Водночас паралельно має розвиватися третій етап - «Велике відновлення», який буде планом відновлення і модернізації країни паралельно з реформами, запровадженням євростандартів і директив.

«Це той план, виконуючи який ми станемо членом Європейського Союзу і збудуємо вже модернізовану економіку, модернізовану державу», - підкреслив глава уряду.

Шмигаль також зауважив, що українська влада готується спільно з європейськими колегами в Берліні 25 жовтня провести конференцію на експертному рівні, на якій обговорюватиметься, як відбуватиметься рух в цих трьох етапах.

Як повідомляв Укрінформ, 5 вересня відбулась зустріч у форматі Ради асоціації ЄС-Україна у Брюсселі під головуванням Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та високого представника ЄС Жозепа Борреля.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2614
  0,2725
 0,75

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7781  0,05 0,11 40,8854  0,34 0,84
EUR 39,4908  0,09 0,22 40,5896  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,02 0,05 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес