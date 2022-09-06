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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Україна сподівається отримати $3,4 мільярда для підготовки до зими - Шмигаль
22:01 05.09.2022 |
Для першого етапу відновлення України, який передбачає підготовку до опалювального сезону, необхідно 3,4 млрд доларів, які влада сподівається отримати цього року.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спілкування з українськими журналістами в Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Він зазначив, що план відновлення України буде складатися з трьох етапів, першим з яким є негайне відновлення для виживання, тобто підготовка до опалювального сезону.
«Нам треба відновити дахи, вікна, двері, газові мережі, електромережі до цього опалювального сезону, і це витрати, які сягають на сьогодні 3,4 млрд доларів. Вони верифіковані Світовим банком. Міністерство розвитку громад і територій підготувало повністю мапу цього відновлення, і ми сподіваємося отримати ці гроші цього року, ці всі проєкти здійснити і підготуватися, відповідно пройти цю зиму», - сказав глава уряду.
За його словами, другим етапом буде швидке відновлення під час воєнних дій та після їх завершення. Йдеться про відновлення інфраструктури, необхідних будівель, шкіл, лікарень, житла. Водночас паралельно має розвиватися третій етап - «Велике відновлення», який буде планом відновлення і модернізації країни паралельно з реформами, запровадженням євростандартів і директив.
«Це той план, виконуючи який ми станемо членом Європейського Союзу і збудуємо вже модернізовану економіку, модернізовану державу», - підкреслив глава уряду.
Шмигаль також зауважив, що українська влада готується спільно з європейськими колегами в Берліні 25 жовтня провести конференцію на експертному рівні, на якій обговорюватиметься, як відбуватиметься рух в цих трьох етапах.
Як повідомляв Укрінформ, 5 вересня відбулась зустріч у форматі Ради асоціації ЄС-Україна у Брюсселі під головуванням Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та високого представника ЄС Жозепа Борреля.
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