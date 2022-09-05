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В Україні заарештували три білоруські асфальтобетонні заводи

17:42 05.09.2022 |

Економіка

 

В Україні заарештували асфальтобетонні заводи, що належать білоруським компаніям. Вартість переданих активів становить близько 120 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської прокуратури.

За даними слідчих, в Україні функціонували три фірми, власником яких є бенефіціар з Білорусі. Основної їх діяльністю було проведення ремонтних дорожніх робіт.

"Під час слідства три асфальтобетонні заводи, які знаходяться у місті Києві, Житомирській та Миколаївській областях та належать згаданим компаніям, заарештовано та передано в управління АРМА", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці вивчають можливе привласнення коштів, які виділялись на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Білорусь
 

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