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В Україні заарештували три білоруські асфальтобетонні заводи
17:42 05.09.2022 |
В Україні заарештували асфальтобетонні заводи, що належать білоруським компаніям. Вартість переданих активів становить близько 120 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської прокуратури.
За даними слідчих, в Україні функціонували три фірми, власником яких є бенефіціар з Білорусі. Основної їх діяльністю було проведення ремонтних дорожніх робіт.
"Під час слідства три асфальтобетонні заводи, які знаходяться у місті Києві, Житомирській та Миколаївській областях та належать згаданим компаніям, заарештовано та передано в управління АРМА", - йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці вивчають можливе привласнення коштів, які виділялись на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг.
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