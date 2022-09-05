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АНАЛІТИКА

Світовий банк оцінив збитки України від війни у $350 мільярдів

16:30 05.09.2022 |

Економіка

 

Світовий банк 9 вересня презентує у Брюсселі оцінку збитків, понесених Україною через напад Росії. Йдеться про загальну суму у $350 млрд.

Про це повідомив представник України у Світовому банку Роман Качур, передає Forbes.

Зазначається, що ця оцінка слугуватиме орієнтиром для майбутнього фінансування проєктів, повʼязаних з відбудовою України.

Оцінка зроблена станом на 1 червня. Вона включає близько $250 млрд на відбудову за принципом "краще", аніж було, а також $100 млрд на поточні потреби, зазначив Качур виданню.

"Ці суми не можна додавати", - уточнив він.

За словами Качура, базуючись на даних оцінках Україна може сподіватися на фінансування протягом найближчих трьох років у $105 млрд. Поки йдеться про виділення $3,2 млрд від Світового банку цього року та $13,6 млрд протягом 2023-го, додав він.

Детальний звіт з оцінкою Світового банку буде опубліковано 9 вересня у Брюсселі. 13 жовтня у Вашингтоні під час Річних зборів МВФ та Світового банку очікується круглий стіл, присвяченій відбудові України. Наприкінці жовтня у Німеччині відбудеться окрема конференція з українського відновлення на зразок заходу, що відбувся у швейцарському Лугано на 4-5 липня.

Як повідомлялося, у Лугано український уряд презентував масштабний план відбудови України на $750 млрд, розрахований на 10 років.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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