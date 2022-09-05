Фінансові новини
- |
- 05.09.22
- |
- 19:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Світовий банк оцінив збитки України від війни у $350 мільярдів
16:30 05.09.2022 |
Світовий банк 9 вересня презентує у Брюсселі оцінку збитків, понесених Україною через напад Росії. Йдеться про загальну суму у $350 млрд.
Про це повідомив представник України у Світовому банку Роман Качур, передає Forbes.
Зазначається, що ця оцінка слугуватиме орієнтиром для майбутнього фінансування проєктів, повʼязаних з відбудовою України.
Оцінка зроблена станом на 1 червня. Вона включає близько $250 млрд на відбудову за принципом "краще", аніж було, а також $100 млрд на поточні потреби, зазначив Качур виданню.
"Ці суми не можна додавати", - уточнив він.
За словами Качура, базуючись на даних оцінках Україна може сподіватися на фінансування протягом найближчих трьох років у $105 млрд. Поки йдеться про виділення $3,2 млрд від Світового банку цього року та $13,6 млрд протягом 2023-го, додав він.
Детальний звіт з оцінкою Світового банку буде опубліковано 9 вересня у Брюсселі. 13 жовтня у Вашингтоні під час Річних зборів МВФ та Світового банку очікується круглий стіл, присвяченій відбудові України. Наприкінці жовтня у Німеччині відбудеться окрема конференція з українського відновлення на зразок заходу, що відбувся у швейцарському Лугано на 4-5 липня.
Як повідомлялося, у Лугано український уряд презентував масштабний план відбудови України на $750 млрд, розрахований на 10 років.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп
|Уникнути конфіскації: Мураєв переписав бізнес на оточення «Слуги народу»
|Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
|Перемоги вирішили не чекати. Чому оточення Зеленського почало війну компроматів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні заарештували три білоруські асфальтобетонні заводи
|Ціни на бензин і дизель 5 вересня стабільні, автогаз дешевшає на АЗС в Україні
|У ЄС нагадали Україні про необхідність ратифікувати Римський статут
|Світовий банк оцінив збитки України від війни у $350 мільярдів
|Brent дорожчає майже на 4% на рішенні ОПЕК+ знизити квоту з видобутку у жовтні
|Єврокомісія виділить Україні 500 млн євро на підтримку бюджету
Бізнес
|Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї, - NYT
|Amazon Web Services виділить українським стартапам понад 800 тисяч доларів
|ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499
|Компанія SpaceX має намір здійснити до 100 запусків ракети Falcon 9 у 2023 році
|США заборонили постачання ряду чіпів до Китаю та Росії
|Що таке «тихе звільнення» - новий тренд у соцмережах
|У Google Play перестануть допускати VPN-клієнти, що блокують рекламу