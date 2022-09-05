Пенсію можуть заплатити відразу за півроку

Пенсія виплачується щомісяця до 25 числа виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем проживання пенсіонера в межах України. Однак в деяких випадках пенсії можуть виплатити за півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України (ПФУ).

Виїзд за кордон

У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання.

При цьому під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Порядок виплати пенсій у разі виїзду за кордон визначено статтями 47, 51 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Проживання на окупованій території

За даними Мінсоцполітики, на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів. Пенсійний фонд України призупиняє виплати у разі, якщо півроку одержувач не виходить на контакт.

Однак якщо нарахування пенсії було призупинено, а людина згодом з'явився, то за заявою пенсія йому донараховується за весь період.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд України надав роз'яснення щодо того, чи зараховується період навчання до страхового стажу.