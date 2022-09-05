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Шмигаль прогнозує складне, але стабільне проходження опалювального сезону
09:15 05.09.2022 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна має близько 13 млрд кубометрів газу в сховищах та понад 2 млн тонн вугілля, що дає надію на складне, але стабільне проходження опалювального сезону.
Про це він сказав на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Фактично ми на сьогодні маємо вже близько 13 млрд кубів газу в наших сховищах, це більше, ніж було в будь-який інший сезон. Ми маємо сьогодні більше 2 млн тонн вугілля накопиченого. Це дає нам сподівання на складне, але стабільне проходження цього опалювального сезону", - сказав Шмигаль.
Складним сезон буде через військові ризики, уточнив прем'єр. "Це очевидно, ми всі це розуміємо, ми до цього готуємося", і не лише запасаючи газ та вугілля, сказав він.
За словами Шмигаля, "ті запаси газу, які в нас є, наш видобуток плюс LNG-термінали в Європі, плюс домовленості з північними країнами, плюс домовленості з іншими нашими партнерами дають нам сьогодні впевненість в тому, що складно, але ми пройдемо цей опалювальний сезон".
Як повідомлялося, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває із робочим візитом у Німеччині, де вже зустрівся із федеральним канцлером Олафом Шольцом і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
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