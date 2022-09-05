Фінансові новини
- |
- 05.09.22
- |
- 19:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд затвердив розмір компенсації за безкоштовне розміщення переселенців
09:07 05.09.2022 |
Кабінет міністрів затвердив Положення про функціонування інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов'язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб. Тим, хто приймає переселенців, компенсуватимуть 14,77 гривень на день за одну людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 30 серпня 2022 р. № 977.
Згідно з документом, інформаційно-аналітична система працюватиме з 1 вересня 2022 року.
Власникам житла компенсуватимуть з бюджету витрати, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням людей, що перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться воєнні (бойові) дії, або які перебувають/перебували в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а саме Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької та Київської областей, м. Києва, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
Сума компенсації розраховується виходячи з кількості днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи.
"Сума компенсації за кожен людино-день становить 14,77 гривень", - йдеться в постанові.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп
|Уникнути конфіскації: Мураєв переписав бізнес на оточення «Слуги народу»
|Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
|Перемоги вирішили не чекати. Чому оточення Зеленського почало війну компроматів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні заарештували три білоруські асфальтобетонні заводи
|Ціни на бензин і дизель 5 вересня стабільні, автогаз дешевшає на АЗС в Україні
|У ЄС нагадали Україні про необхідність ратифікувати Римський статут
|Світовий банк оцінив збитки України від війни у $350 мільярдів
|Brent дорожчає майже на 4% на рішенні ОПЕК+ знизити квоту з видобутку у жовтні
|Єврокомісія виділить Україні 500 млн євро на підтримку бюджету
Бізнес
|Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї, - NYT
|Amazon Web Services виділить українським стартапам понад 800 тисяч доларів
|ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499
|Компанія SpaceX має намір здійснити до 100 запусків ракети Falcon 9 у 2023 році
|США заборонили постачання ряду чіпів до Китаю та Росії
|Що таке «тихе звільнення» - новий тренд у соцмережах
|У Google Play перестануть допускати VPN-клієнти, що блокують рекламу