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На українсько-польському кордоні черга з вантажівок перевищила 45 кілометрів
08:42 05.09.2022 |
З польської сторони необхідно збільшити кількість працівників фітосанітарних та ветеринарних служб, аби врегулювати ситуацію на українсько-польському кордоні із затримкою вантажних автомобілів, черги з яких перевищують 45 кілометрів.
Таку думку висловив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Цього тижня був побитий історичний рекорд: черга з вантажних автівок до пункту пропуску Ягодин на польському кордоні перетнула межу у 45 кілометрів. Це точно не ті рекорди, яких нам зараз не вистачає. Водії живуть на узбіччі біля пунктів пропуску, у жахливих умовах, по тижню, і більше, втрачаючи дохід», - зазначив він.
Представник міністерства уточнив, що кількість працівників обох служб збільшилась майже у 1,5 раза, а середній час проходження одного авто через українські служби зменшився до 10-15 хвилин. Втім, потік із тисячі автівок усе одно упирається в корок на польському боці.
У докризовий період польські фітосанітарні та ветеринарні служби приймали близько 80 вантажівок на добу, а станом на зараз кількість транспортних засобів зменшилася в рази, наприклад, 28 серпня мова йде про 12 вантажівок, а 31 серпня - лише 19.
«Рішення є. Ми його пропонували багато разів, на багатьох закритих, відкритих, спільних та двосторонніх зустрічах. Воно дуже просте: збільшити на польській стороні кількість працівників фітосанітарних та ветеринарних служб. Просто потрібно більше людей, що проводять контроль з польського боку», - резюмував він.
Як повідомлялось, раніше Україна та Польща в рамках проєкту «Відкритий кордон» домовилися збільшити пропускну спроможність на пункті пропуску «Краковець - Корчова» щонайменше на 50%, зокрема шляхом збільшення кількості смуг для вантажівок та створення додаткових павільйонів для митного та паспортного контролю.
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