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Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у серпні скоротилося до $1,05 млрд - Мінекономіки

23:06 02.09.2022 |

Економіка

 

Експорт товарів з України в серпні зріс на 13,9% проти липня - до $3,363 млрд, тоді як імпорт скоротився на 2,3% - до $4,416 млрд, повідомило Мінекономіки у п'ятницю.

Згідно з його даними, в результаті негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами минулого місяця зменшилося до $1,053 млрд із $1,569 млрд у липні та $1,549 млрд у червні.

"Зростання експорту пов'язане з частковим розблокуванням портів Великої Одеси. Це дало можливість значно наростити обсяги вивозу українських товарів. В результаті перевезення морським транспортом збільшилися на 85% і склали майже 2,9 млн тонн", - зазначило Мінекономіки.

Воно повідомило, що у натуральному вираженні у серпні 2022 року обсяги українського експорту зросли на 25% - до 7,296 млн тонн, тоді як імпорт зменшився на 1% - до 1,961 млн тонн.

За даними Мінекономіки, залізницею Україна вивезла за кордон понад 3 млн тонн товарів, автомобільним транспортом - 1,36 млн тонн.

Одночасно найбільший виторг експортери отримують від товарів, експортованих автошляхами, - $1,48 млрд, морські вантажі коштували $995 млн, а залізничні - $788 млн.

"Україна робить ставку на експортну модель зростання економіки. До повномасштабної війни наш експорт складав 35% ВВП. Мета уряду та Міністерства економіки - підняти його до понад 50%. 75% експорту повинні складати готові товари та послуги", - наведено слова першого віцепрем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко у повідомленні.

Лідерами за вартістю експорту в серпні стали, зокрема, олія - $443 млн і кукурудза - $347 млн, обсяги експорту яких зросли відповідно на 30% - до 366 тис. тонн і на 31% - до 1,5 млн тонн, тоді як експорт насіння соняшнику становив $71 млн.

Окрім того, у переліку лідерів ріпак - $305 млн, зокрема експортовано 665 тис. тонн цієї культури нового врожаю, та пшениця - $213 млн, експорт якої у серпні зріс у 2,3 раза ніж у липні, до 880 тис. тонн.

На 30% минулого місяця підскочив експорт сої - до 148 тис. тонн, а у грошовому вираженні - до $62 млн, тоді як виторг від експорту електроенергії подвоївся - до $73 млн, що стало результатом успішної інтеграції української енергетики в ENTSO-E - енергетичну систему Європейського Союзу.

"Важливо, що стабільну висхідну динаміку демонструє кондитерська переробна продукція: хлібобулочна +19,4%, цукрова +9,1%, шоколад +25%", - додало Мінекономіки, не уточнивши конкретних показників.

Водночас обсяги експорту руди впали до 1,4 млн. тонн, а у грошовому вираженні - до $172 млн, кабельної продукції - на 9,8%, до $89 млн, м'яса птиці - до $67 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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