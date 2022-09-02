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Олігархам хочуть встановити високий ризик ділових відносин суб'єктами фінмоніторингу
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зобов'язати суб'єктів первинного фінмоніторингу встановити високий ризик ділових відносин для олігархів.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.
Кабінет Міністрів своїм рішенням схвалив зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Законопроектом пропонується:
* розширити перелік клієнтів, яким суб'єкт первинного фінансового моніторингу (далі СПФМ) зобов'язаний встановити високий ризик ділових відносин щодо: фізичних осіб, які є громадянами РФ; юридичних осіб, місцезнаходження якої є РФ; юридичних осіб, у яких засновники (учасниками, акціонерами) та/або КБВ є особи РФ; олігархів;
* виключити підсанкційних осіб з переліку клієнтів, яким встановлюється неприйнятно високий рівень ризику, залишивши їх у переліку клієнтів із високим ризиком;
* розширити ознаки порогової фінансової операції, ознакою при якій однією з учасників операції є особа РФ;
* розширити перелік спеціально визначених СПФМ особами, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями торгівців творами мистецтва та посередників в такій діяльності та суб'єктами господарювання, які надають посередницькі та/або консультаційні послуги при наданні в оренду нерухомого майна, та встановити, що державне регулювання і нагляд за такими особами здійснюватиме Мінфін;
* розширити ознаки бездоганної ділової репутації відсутністю судимості за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;
* у разі наявності у фізичної особи громадянства (підданства) держави, яка здійснює збройну агресію проти України, така особа не може займати відповідні посади СПФМ;
* звільнити СПФМ від відповідальності за порушення вимог у сфері запобігання та протидії у разі знаходження таких СПФМ на території бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях.
Крім того низка норм законопроекту направлена на адаптацію законодавства в цій сфері до окремих стандартів FATF і вимог Директиви Європейського Парламенту і Ради 2018/843 від 30 травня 2018 року.
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