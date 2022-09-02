Обсяги виробництва цементу в Україні скоротилися майже вдвічі - «Укрцемент»

Обсяги виробництва цементу в Україні у січні-червні 2022 року скоротилися на 49,6% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, свідчать дані асоціації "Укрцемент".

"Перші два довоєнні місяці 2022 року відповідали зростаючим тенденціям аналогічних періодів минулих років. Ми впевнено могли закріпити та збільшити успішний результат по випуску готової продукції в 11 млн тонн цементу 2021 року. Але війна внесла корективи у життя українців і цементної галузі у тому числі", - розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" виконавчий директор - керівник департаменту науково-технічної інформації асоціації "Укрцемент" Людмила Кріпка.

За її словами, на сьогодні внутрішнє споживання цементу в Україні становить лише 30-35% від торішнього рівня.

В умовах воєнних дій забезпечення роботи стратегічних підприємств, зокрема з виробництва цементу є критично необхідним, вважає експерт.

"Учасникам Асоціації, як і бізнесу країни в цілому, потрібно створення сприятливих умов для ведення бізнесу, зокрема, вдосконалення регуляторного середовища (дерегуляція) та законодавства. Мораторій на «шкідливі» тарифи на період дії воєнного стану. Стимулювання відновлення транспортних мереж з цементобетонними технологіями, створення умов для прискореного впровадження альтернативного палива", - наголосила Кріпка.

Асоціація "Укрцемент" створена у січні 2004 року шляхом реорганізації Українського концерну підприємств та організацій цементної та азбестоцементної промисловості "Укрцемент".

