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Євросоюз планує виділити Україні 5 млрд євро допомоги наступного тижня – Bloomberg
17:20 02.09.2022 |
Європейський Союз планує розглянути виділення кредитного пакета фінансування у розмірі 5 млрд євро для України наступного тижня після кількох місяців переговорів. Про це повідомляє Bloomberg та Financial Times з посиланням на дипломатів у ЄС.
За словами чиновників у Євросоюзі, це фінансування є частиною ширшого пакета у розмірі 9 млрд євро, який ЄС пообіцяв виділити для підтримки фінансового становища України.
У липні міністри фінансів ЄС схвалили початковий пакет допомоги Україні у розмірі 1 млрд євро, але решту пакета допомоги не виділяли через розбіжності серед країн альянсу.
Зокрема, представники Німеччини поставили під сумнів ідею надання таких величезних кредитів країні, яка перебуває у стані війни. Німецькі дипломати виступали за те, щоб Україна натомість отримувала гранти.
FT зазначає, що в п'ятницю країни ЄС домовилися у переважній більшості виділити 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, що залишилася, наступного тижня. Це пов'язано із запозиченням Європейською комісією на ринках, які гарантуються державами-членами ЄС.
За словами офіційних осіб ЄС, Угорщина ще не висловилася за нове кредитування, але Єврокомісія бачить достатню підтримку серед інших країн-членів, щоб подати офіційну пропозицію наступного тижня.
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