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Зведений платіжний баланс України у липні-2022 зведено із дефіцитом $299 млн

17:02 02.09.2022 |

Економіка

 

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у липні 2022 року становив $299 млн проти профіциту у 484 млн грн у липні минулого року, повідомив Національний банк України (НБУ) на своєму сайті.

За його даними, профіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні-2022 становив $1,3 млрд, тоді як у липні 2021 року дефіцит становив $583 млн.

НБУ також повідомив, що експорт та імпорт товарів за рік скоротилися на 47,4% та 20,3% відповідно, тоді як за місяць їхній експорт скоротився на 7,7%, а імпорт - на 0,7%.

Основним чинником падіння обсягів експорту до $2,7 млрд було скорочення експорту чорних та кольорових металів - на 75,9%. Також спостерігалося скорочення експорту продовольчих товарів - на 14,3%, продукції хімічної промисловості - на 53,7%, деревини та виробів з неї - на 26,7%, мінеральних продуктів (зокрема руд) - на 65,2% та продукції машинобудування - на 45,2%.

Обсяги імпорту товарів за цей період скоротилися до $4,8 млрд, неенергетичний імпорт знизився на 25,2%. Зокрема, на 25,9% впав імпорт промислових виробів, на 41,5% - продукції машинобудування, на 25,9% - продовольчих товарів, на 36,7% - чорних та кольорових металів, на 27% - продукції хімпромисловості, а деревини та виробів з неї - на 35,8%.

Водночас енергетичний імпорт скоротився на 0,6%.

За оцінками Нацбанку, у липні-2022 було зафіксовано дефіцит торгівлі послугами $1,2 млрд порівняно з профіцитом $257 млн у липні-2021. НБУ пояснив це зростанням кількості біженців за кордоном, витрати яких перевищили витрати у липні-2021 у 3,3 раза. Натомість експорт послуг скоротився на 23,5%, а імпорт - на 44,7%.

Профіцит балансу первинних доходів у липні-2022 становив $1 млрд проти дефіциту в $500 млн у липні-2021. Надходження за статтею "оплата праці" зросли на 13%, а виплати за доходами від інвестицій скоротилися на 79,3%.

Чисте кредитування зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунки операцій з капіталом) у липні поточного року становило $1,3 млрд проти $581 млн у липні попереднього року.

Чистий відтік фінансового рахунку становив $1,6 млрд (у липні-2021- $1,1 млрд), що було зумовлено відпливом коштів за операціями приватного сектора.

Чистий відтік за операціями держсектора становив $210 млн (у липні 2021 року - відтік $376 млн).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій НБУ оцінив у $222 млн, тоді як у липні попереднього року цей показник становив $811 млн.

Як зазначив регулятор, чисте зростання зовнішньої позиції банківської системи країни за операціями з портфельними та іншими інвестиціями становило $393 млн. Він був зумовлений зростанням зовнішньої позиції за статтею "валюта та депозити" на $319 млн, зростанням зовнішньої позиції щодо позик на $35 млн, виплат за єврооблігаціям на $26 млн та чистою купівлею банками цінних паперів нерезидентів на $13 млн.

Зовнішня позиція реального сектора (без урахування прямих іноземних інвестицій) за зазначений звітний місяць зросла на $1,6 млрд за рахунок зростання чистої зовнішньої заборгованості за торговельними кредитами на $765 млн, зростанням обсягів готівкової валюти поза банками на $985 млн (знов за рахунок біженців).

Станом на 1 серпня 2022 року обсяг міжнародних резервів становив $22,4 млрд, що забезпечує фінансування імпорту протягом 3,2 місяців.

Як повідомлялося, зведений платіжний баланс України у 2021 році було зведено з профіцитом $487 млн, що вчетверо менше, ніж у 2020 році. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $2,1 млрд, тоді як у 2020 році було зафіксовано профіцит цього показника у розмірі $5,3 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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