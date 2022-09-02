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АНАЛІТИКА

Україна заочно заарештувала шість російських зерновозів

 

Шевченківський районний суд Києва заочно наклав арешт на шість російських суден, що використовуються Росією для перевезення викраденого окупантами українського зерна. Йдеться про "Амур-2501", "Олександр Грін", "М. Андреєв", "Федір", "Св. Констянтин" і "Капітан Корчин", повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

Арешт накладено в рамках кримінального провадження за фактами порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію (ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу).

"Судна <...> під прапором РФ здійснюють систематичні незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту, переправляючи українське зерно до третіх країн. Таким чином, півострів Крим використовується РФ як плацдарм для незаконного перевезення зерна, викраденого з тимчасово окупованих територій України", - заявила прокуратура.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в АР Крим.

Після російської окупації Криму у 2014 році на території півострова було створено унітарне підприємство "Кримські морські порти" на базі портів Євпаторії, Керчі, Феодосії та Ялти, які раніше були українськими державними підприємствами. У відповідь Україна закрила порти на території Криму й Севастополя для міжнародного судноплавства.

Правоохоронні органи автономії кваліфікують заходження суден під іноземним прапором до морських портів Криму як дії, що підривають суверенітет України й порушують норми національного законодавства.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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