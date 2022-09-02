Фінансові новини
- |
- 02.09.22
- |
- 18:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна сподівається отримати 5 мільярдів євро від ЄС до кінця місяця, – Шмигаль
16:09 02.09.2022 |
Україна сподівається отримати від Євросоюзу другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 мільярдів євро до кінця вересня.
Про це прем'єр-міністра Денис Шмигаль заявив у інтерв'ю німецькому інформаційному агентству DPA, повідомляє пресслужба угяду.
"Україна отримала від Єврокомісії перший транш у розмірі одного мільярда євро. Ми очікуємо ще п'ять мільярдів євро у вересні цього року. Декілька тижнів тому провели продуктивну розмову з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, він запевнив, що Німеччина буде сприяти та візьме на себе лідерство у тому, щоб Україна отримала ці кошти якнайшвидше", - сказав Шмигаль.
Прем'єр додав, що Україна також розраховує на підтримку Німеччини у переговорах про нову кредитну програму з МВФ.
"Ми також розраховуємо, що канцлер Шольц відіграватиме провідну роль, коли мова заходить про подальшу допомогу від Міжнародного валютного фонду чи Комісії ЄС. Без міжнародної підтримки економіка України ризикує впасти в гіперінфляцію. Тому фінансова підтримка з боку Євросоюзу, Федеративної Республіки Німеччини та міжнародних фінансових інституцій не менш важлива, ніж поставки зброї", - наголосив Шмигаль.
Як повідомлялося, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС.
Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий надійшов 2 серпня.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В уряді досі триває дискусія щодо «єВідрядження» - міністр
|Перше рішення про конфіскацію майна російського олігарха ухвалене. Що це дає Україні?
|Долар по 50 грн: стали відомі деталі урядового макропрогнозу на наступний рік
|Опалювальний період в Україні починається, коли температура повітря падає нижче 8 градусів тепла
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Зерновий коридор»: з портів Одещини вийшли ще шість суден
|Євросоюз планує виділити Україні 5 млрд євро допомоги наступного тижня – Bloomberg
|Зведений платіжний баланс України у липні-2022 зведено із дефіцитом $299 млн
|G7 погодила обмеження ціни на російську нафту
|Мін'юст отримав повноваження перевіряти покупців ЗМІ
|У ЄС закликали обмежити ціни на російський газ, щоб протистояти шантажу Путіна
Бізнес
|Компанія SpaceX має намір здійснити до 100 запусків ракети Falcon 9 у 2023 році
|США заборонили постачання ряду чіпів до Китаю та Росії
|Що таке «тихе звільнення» - новий тренд у соцмережах
|У Google Play перестануть допускати VPN-клієнти, що блокують рекламу
|У січні 2023 року в Google Chrome перестануть працювати AdBlock та інші блокувальники реклами
|Logitech розробляє аналог Steam Deck – можлива підтримка GeForce Now, Xbox Cloud Gaming та Steam
|Штучний інтелект допоміг французькім податківцям заробити €10 млн