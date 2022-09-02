Україна сподівається отримати 5 мільярдів євро від ЄС до кінця місяця, – Шмигаль

Україна сподівається отримати від Євросоюзу другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 мільярдів євро до кінця вересня.

Про це прем'єр-міністра Денис Шмигаль заявив у інтерв'ю німецькому інформаційному агентству DPA, повідомляє пресслужба угяду.

"Україна отримала від Єврокомісії перший транш у розмірі одного мільярда євро. Ми очікуємо ще п'ять мільярдів євро у вересні цього року. Декілька тижнів тому провели продуктивну розмову з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, він запевнив, що Німеччина буде сприяти та візьме на себе лідерство у тому, щоб Україна отримала ці кошти якнайшвидше", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що Україна також розраховує на підтримку Німеччини у переговорах про нову кредитну програму з МВФ.

"Ми також розраховуємо, що канцлер Шольц відіграватиме провідну роль, коли мова заходить про подальшу допомогу від Міжнародного валютного фонду чи Комісії ЄС. Без міжнародної підтримки економіка України ризикує впасти в гіперінфляцію. Тому фінансова підтримка з боку Євросоюзу, Федеративної Республіки Німеччини та міжнародних фінансових інституцій не менш важлива, ніж поставки зброї", - наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС.

Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий надійшов 2 серпня.