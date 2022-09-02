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Кабмін схвалив нову редакцію Митного тарифу
16:08 02.09.2022 |
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який приводить Митний тариф України у відповідність до вимог Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів.
Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду у п'ятницю, 2 вересня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
У міністерстві пояснили, що чинний Митний тариф України побудовано на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2017 року, а в більшості країн світу вже діє версія 2022 року. Її використовують найбільші торговельні партнери України, зокрема, ЄС, Туреччина, Китай, США, Швейцарія.
"У зв'язку з цим виникає низка ускладнень, пов'язаних із розбіжностями у товарних кодах під час митного оформлення продукції, що імпортується в Україну, або під час порівняння митної статистики України та країн-торгових партнерів", - зазначається у повідомленні.
З огляду на це проєкт нового Митного тарифу України передбачає:
* технічну зміну класифікації окремих товарів шляхом об'єднання декількох кодів у один, деталізації одного коду у декілька та переходу окремих видів товарів в інші коди;
* виключення з системи товарів, які вже не застосовуються в міжнародній торгівлі;
* введення в обіг нових товарів, які вироблені з використанням сучасних технологій тощо.
Загалом відбудеться понад 350 змін в товарних кодах, переважно щодо товарів сільського господарства, хімічного, лісового секторів, текстилю, кольорових металів, машинобудування, транспорту тощо.
Водночас новий Митний тариф не передбачає змін ставок ввізного мита на товари.
"Україна адаптується до міжнародних стандартів класифікації товарів. Це потрібно нам для того, аби нарощувати власний експорт, виходити на нові ринки, посилювати свою конкурентні переваги в світовій торгівлі... В цьому контексті новий Митний тариф сприятиме пожвавленню взаємовигідної торгівлі та зробить нашу економіку сильнішою", - прокоментувала рішення перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
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