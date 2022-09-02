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Дефіцит держбюджету у серпні становив 5,4 мільярда, – Мінфін

11:15 02.09.2022 |

Економіка

 

У серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 204,6 млрд грн. Водночас касові видатки держбюджету були здійснені у обсязі 230,9 млрд грн, у тому числі загального фонду у сумі 212,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

Зазначається, що за січень-серпень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 1,4 трлн грн млрд грн, зокрема загального фонду - 1,36 трлн грн, або 81,7% від розпису звітного періоду.

Так, за вісім місяців 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 416,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд - у сумі 418,1 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на цей період дефіциту у сумі 864,2 млрд грн.

У серпні фактичний дефіцит державного бюджету становив 5,4 млрд грн. Зокрема дефіцит загального фонду становив 6,4 млрд грн, що близько до показника липня - 4,8 млрд грн. Це на порядок менше показників попередніх місяців: 134,9 млрд грн -у червні, 113,4 млрд грн - у травні, 89,7 млрд грн - у квітні та 80,6 млрд грн - у березні. У лютому та січні фіксувалися профіцити - відповідно 1,1 млрд грн та 12 млрд грн.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

* податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів - 16,4 млрд грн (зібрано 25,9 млрд, відшкодовано - 9,5 млрд грн);
* податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів - 26,2 млрд грн;
* податку на доходи фізичних осіб та військового збору - 12,7 млрд грн;
* акцизного податку - 7,8 млрд грн;
* податку на прибуток підприємств - 17,4 млрд грн;
* рентної плати за користування надрами - 8,2 млрд грн;
* ввізне та вивізне мито - 2,5 млрд гривень.

Також у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 109,7 млрд грн міжнародної допомоги (грантів).

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у серпні становили 37,1 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за указаний період склали 716,2 млрд грн або 106,5 % від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 442,8 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 47,9 млрд грн. При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 412,2 млрд грн, у тому числі шляхом придбання у власність Національним банком України - 285 млрд грн.

Із зовнішніх джерел залучено 273,5 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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