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АНАЛІТИКА

В Укртрансбезпеці викрили схему з дозволами на вантажні перевезення на $1,5 мільйона щороку

09:45 02.09.2022 |

Економіка

 

Мінінфраструктури, СБУ, Нацполіція та Укртрансбезпека викрили та задокументували протиправну діяльність посадовців, які з 2016 року стимулювали штучний дефіцит дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень та видачі їх за підробленими документами.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.

Він розповів, що схема працювала таким чином, що дозволів вистачало тільки "своїм", а наприкінці кожного року дефіцитні бланки продавались по 700 доларів замість 80 грн.

У рамках розслідування кримінальної справи правоохоронці провели обшуки у пункті видачі дозволів у Борисполі та у помешканнях діючих та колишніх працівників Укртрансбезпеки.

За даними слідчих, організація схеми зловживань забезпечувала колишнім працівникам Укртрансбезпеки тіньовий дохід у розмірі понад 1,5 млн дол щорічно.

Більшість працівників пункту видачі дозволів "Бориспіль", які підозрюються у організації схеми усунули від виконання обовʼязків у листопаді 2021 року. Керівник пункту видачі дозволів був звільнений у червні 2022 року.

Найєм зауважив, що до початку 2022 року сфера видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення була однією з найбільш корумпованих сфер діяльності Укртрансбезпеки. Після зміни керівництва Мінінфраструктури та ДСБТ більшість старих керівників територіальних органів та працівників пунктів видачі дозволів відсторонили від роботи та вивели зі штату.

З 1 січня 2022 року весь процес надання адміністративних послуг, у тому числі видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення відбувається у системі "ШЛЯХ" лише в електронній формі.

На бланки дозволів на усі наявні напрямки наноситься відповідний штрих-код (QR-кодування). Дії усіх посадовців в системі фіксуються і авторизовані за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Також Укртрансбезпека впровадила інтерфейс "Дашборд", який вперше за історію служби відкрив всю інформацію про обіг дозволів на міжнародні вантажні перевезення із вказанням загальної кількості залишків дозволів по кожній країні та у кожному пункті видачі.

А 29 червня команда Міністерства інфраструктури підписала Угоду з країнами Європейського Союзу про скасування дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

"Таким чином було ліквідовано основне підґрунтя для зловживань. Також було підписано протоколи про скасування дозволів з Туреччиною, Молдовою та Республікою Північна Македонія", - резюмував заступник міністра інфраструктури.
За матеріалами: Економічна правда
 

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