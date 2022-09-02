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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Розмитнення автотранспорту принесло до держбюджету 3,6 млрд грн у серпні
09:01 02.09.2022 |
До України завезли 38 318 транспортних засобів у серпні, водночас сума всіх платежів до держбюджету склала 3,6 млрд грн. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на дані Держмитниці.
Легкових автомобілів до України завезли у серпні 18 772 одиниці (сплата до бюджету - 2,43 млрд грн).
Найчастіше до України завозили дешеві автомобілі вартістю до $6000 - 8 538 авто (45% від усіх ввезених легкових авто).
Дорогих автомобілів вартістю від $30 000 завезли в серпні 1717 авто.
Також завезли 1275 вантажівок та мікроавтобусів (сплата до держбюджету 257 млн грн) та 11 102 мотоцикли (сплата до держбюджету 65 млн грн).
За весь період пільгового розмитнення у квітні-червні до України завезли 236 792 автомобілі. Водночас держбюджет недоотримав 26,1 млрд грн.
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