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АНАЛІТИКА

Ринок нових автівок в Україні в серпні скоротився майже втричі, до трійки лідерів уперше увійшов BMW

15:22 01.09.2022 |

Економіка

 

У серпні український автопарк поповнили 2,9 тис. нових легкових авто, що майже утричі менше, ніж торік. Водночас щодо попереднього місяця ринок нових легковиків скоротився на 20%.

Про це повідомляє галузеве об'єднання "Укравтопром".

Зазначається, що найбільшим попитом користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 750 одиниць. У порівнянні з минулим роком серпнева реалізація нових Toyota в Україні зменшилась на 40%. Водночас у порівнянні з липнем поточного року, попит на авто цієї японської марки зріс на 26%.

Другий результат - у Renault, реєстрації автомобілів якої, відносно минулорічного серпня, обвалилися більш ніж ушестеро - до 206. Від липневого результату Renault відстала на 21%.

Уперше у трійку лідерів українського ринку нових авто потрапив німецький бренд BMW - 197 авто. При цьому, у порівнянні з торішнім серпнем, реєстрації нових BMW зменшились на 9%. Утім свій липневий результат марка покращила на 6%.

Найпопулярнішою автівкою серпня стала Toyota RAV-4. Кросовер минулого місяця вибрали 339 покупців.

Загалом із січня по серпень 2022 року українці придбали і поставили на облік 24,4 тис. нових легкових автомобілів, що на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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