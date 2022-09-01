Бізнес дещо послабив негативні очікування щодо ділової активності, – Нацбанк

Бізнес продовжує адаптуватися до воєнних умов та дещо послабив у серпні негативні оцінки перспектив своєї економічної діяльності. Водночас невизначеність із тривалістю війни та пов'язане з цим погіршення інфляційних очікувань, подальше руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, значна вимушена міграція населення всередині країни стримують відновлення економічної активності підприємств усіх секторів економіки.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви у березні-травні цього року. В серпні 2022 року ІОДА зріс до 44.1 із 43.6 у липні .

Підприємства промисловості поліпшили оцінки економічних перспектив з огляду на релокацію частини підприємств до більш безпечних регіонів, поступове налагодження ланцюгів постачання та адаптацію до нових умов: секторальний індекс у серпні становив 46.7 порівняно з 43.1 у липні. Уперше за останні місяці підприємства очікували збільшення обсягів виготовленої продукції. Також респонденти сектору були менш песимістичні у своїх очікуваннях щодо обсягів нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних.

Підприємства сектору будівництва також посилили в серпні оцінки своєї діяльності завдяки сприятливим сезонним умовам та поступовому відновленню будівництва житлових і нежитлових будівель: секторальний індекс становив 41.2 (у липні - 35.0). Знизився песимізм в очікуваннях щодо обсягів будівництва та обсягів нових замовлень, а також обсягів закупівлі сировини та матеріалів.

Підприємства торгівлі в серпні незначно погіршили очікування щодо своєї економічної діяльності, однак все ще перебувають найближче до нейтрального рівня: секторальний індекс становив 47.4 порівняно з 48.7 у липні. Респонденти очікують зменшення обсягів товарообороту, залишаються стриманими щодо обсягів закупівлі товарів для продажу, вказують на зменшення залишків товарів для продажу унаслідок вичерпання старих запасів та обмеження постачання нового товару. Підприємства торгівлі й надалі налаштовані на зниження торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг мали найстриманіші оцінки серед інших секторів економіки щодо своєї діяльності, зважаючи на подальше пошкодження транспортної інфраструктури, слабкий попит і втрату замовлень: секторальний індекс погіршився до 39.6 з 41.9 у липні. Респонденти посилили очікування щодо зменшення обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень та послуг у процесі виконання, водночас послабили очікування щодо підвищення тарифів на власні послуги.

Підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуваннях, зберігають високі очікування щодо здорожчання власної продукції/послуг на тлі посилення очікувань зростання цін на сировину та товари постачальників.

Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Підприємства всіх секторів не очікують збільшення загальної чисельності працівників. Натомість підприємства промисловості та будівництва відзначили деяке підвищення попиту на персонал.

Довідково

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 04 до 23 серпня 2022 року. В опитуванні взяло участь 429 підприємств. Серед опитаних підприємств 45.7% - компанії промисловості, 28.2% - сфери послуг, 21.4% - торгівлі, 4.7% - будівництва; 31.0% респондентів - великі підприємства, 31.7% - середні, 37.3% - малі.

32.9% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.1% - лише експортні операції, 14.0% - лише імпортні операції, 44.1% - не здійснюють зовнішніх економічних операцій.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) - інструмент оперативної оцінки та відстеження тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки.

На основі відповідей респондентів розраховуються щомісячні індекси очікувань ділової активності - секторальні (для кожного сектору економіки) та композитний, що характеризує економічний розвиток країни за місяць. Значення індексу на рівні 50 є нейтральним. Очікування є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень.