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АНАЛІТИКА

Роботодавці вже отримали з бюджету ₴108 мільйонів за працевлаштування переселенців

10:05 01.09.2022 |

Економіка

 

За працевлаштування понад 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб держава виплатила роботодавцям 108 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"На сьогодні понад 6,6 тис. підприємців взяли на роботу внутрішньо переміщених українців та отримають від держави відповідну компенсацію. Вже виплачено 108 млн грн за працевлаштування понад 10 тисяч переселенців", - зазначила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, уряд запустив кілька програм стимулювання зайнятості, серед яких надання компенсації роботодавцям, що наймають внутрішніх переселенців.

Зокрема, з квітня Кабмін запровадив програму, яка стимулює бізнес брати на роботу внутрішніх переселенців з метою пришвидшення їх адаптації та підвищення рівня зайнятості серед населення. За кожного працевлаштованого з-поміж внутрішньо переміщених осіб держава виплачує підприємцю компенсацію у 6500 грн впродовж двох місяців.

Відповідно до умов програми, компенсація за працевлаштування ВПО надається роботодавцю, який узяв на роботу таку особу із заробітною платою не меншою за мінімальну (6500 грн), перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, подав податкову звітність за 4-й квартал 2021 року або весь 2021 рік та не є неприбутковою організацією.

Щоб одержати кошти, роботодавець має укласти трудовий контракт з внутрішньо переміщеною особою та зареєструвати дані про неї на порталі "Дія". Через п'ять днів підприємцю необхідно подати заявку на отримання компенсації разом із документами, що підтверджують виплату зарплати та відрахування.
 

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