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АНАЛІТИКА

На кордоні України з Польщею змінять організацію руху автотранспорту

 

У пунктах пропуску на українсько-польському кордоні з 1 вересня по 30 грудня, у зв'язку з продовженням пілотних проєктів щодо розширення пропускних спроможностей, буде змінено організацію руху транспортних засобів.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Так, рух вантажних транспортних засобів дозволеною максимальною масою понад 7,5 тонни буде здійснюватися через пункти пропуску"Рава-Руська", "Краківець", "Шегині" та "Ягодин".

За виключенням пункту пропуску "Ягодин", де пропуск легковиків тимчасово не здійснюється.

Із 1 вересня перетин кордону вантажівками дозволеною максимальною масою до 7,5 тонни буде здійснюватися і через пункти пропуску "Угринів", "Устилуг", "Грушів" та "Смільниця".

Пропуск легкових транспортних засобів та пасажирських автобусів через дані пункти пропуску здійснюватиметься в обох напрямках.

16 серпня після завершення будівництва та облаштування легкового терміналу повністю відновлено пропуск легкового транспорту та пасажирських автобусів в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець", нагадали в Держприкордонслужбі.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Польща
 

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