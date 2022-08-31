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На кордоні України з Польщею змінять організацію руху автотранспорту
16:42 31.08.2022 |
У пунктах пропуску на українсько-польському кордоні з 1 вересня по 30 грудня, у зв'язку з продовженням пілотних проєктів щодо розширення пропускних спроможностей, буде змінено організацію руху транспортних засобів.
Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Так, рух вантажних транспортних засобів дозволеною максимальною масою понад 7,5 тонни буде здійснюватися через пункти пропуску"Рава-Руська", "Краківець", "Шегині" та "Ягодин".
За виключенням пункту пропуску "Ягодин", де пропуск легковиків тимчасово не здійснюється.
Із 1 вересня перетин кордону вантажівками дозволеною максимальною масою до 7,5 тонни буде здійснюватися і через пункти пропуску "Угринів", "Устилуг", "Грушів" та "Смільниця".
Пропуск легкових транспортних засобів та пасажирських автобусів через дані пункти пропуску здійснюватиметься в обох напрямках.
16 серпня після завершення будівництва та облаштування легкового терміналу повністю відновлено пропуск легкового транспорту та пасажирських автобусів в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець", нагадали в Держприкордонслужбі.
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