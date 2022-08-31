У Раді заявили, що 10%-го збору на імпорт не буде: Мінекономіки категорично проти

Депутат Верховної Ради Ярослав Железняк з податкового комітету заявив, що, за його інформацією, уряд і Офіс президента відмовились від ідеї запровадження 10%-го валютного збору на імпорт.

"Незважаючи на те, що текст законопроєкту пройшов вже погодження, на реєстрацію у парламенті він не піде. Причина відмови - значний публічний тиск та супротив бізнесу", - заявив депутат у своєму Telegram-каналі.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у інтерв'ю РБК-Україна заявив, що питання валютного збору викликало жорсткі суперечки всередині влади.

"Автор законопроєкту - Мінфін, але це ідея Нацбанку, підтримана [заступником голови Офісу президента Ростиславом] Шурмою, а Міністерство економіки виступило проти", - розказав він.

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