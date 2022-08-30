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АНАЛІТИКА

Мінфін прагне повернути податки на довоєнний рівень, але є нюанси

18:25 30.08.2022 |

Економіка

 

В Україні хотіли б повернути усі податки, що були до повномасшабної агресії Росії, проте потрібно зважати на ситуацію на ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра фінансів Сергія Марченка в ефірі телемарафону.

Зазначимо, що цього тижня планується голосування Верховної ради щодо законопроекту про повернення акцизів на пальне.

"Наша мета - повернути податки на рівень довоєнний, але потрібно враховувати те, що відбувається на ринку", - сказав Марченко у відповідь на питання про можливе повернення ПДВ на бензин, дизель і автогаз.

При цьому він зазначив, що у Міністерстві фінансів поки немає планів щодо введення нових податків.

Нагадаємо, комітет Ради схвалив повернення акцизів на пальне, проте розмір податків на автогаз буде менше, ніж пропонував уряд.

Окрім того, в Мінфіні вважають, що введення податку для імпортерів на купівлю валюти є досить непростим і спірним рішенням, ця ідея ще не готова для реалізації.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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