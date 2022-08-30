Україна в серпні отримала рекордні $4,6 млрд зовнішньої допомоги

Україна в серпні отримала $4,6 млрд зовнішньої допомоги. Це найбільший показник від початку війни, сказав у понеділок міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі національного телемарафону.

"Очікуємо у вересні надходження від Сполучених Штатів $1,5 млрд грантової допомоги - це останній транш їхньої допомоги, і також очікуємо на вересень і початок жовтня отримання макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу", - сказав він.

ЄС ще у травні пообіцяв виділити Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги, але з цим виникли певні проблем. Німеччина вважає, що макрофінансова допомога повинна мати більше грантовий характер, ніж кредитний, а це суперечить чинному механізму її надання.

"Для нас не принципово, грант чи кредит, оскільки він виділяється на довгостроковий період на пільгових умовах. Для нас принципово закрити питання ліквідності", - сказав Марченко з цього приводу.