Кабмін розширив список осіб, які зможуть отримати компенсацію за розміщення переселенців

Кабінет Міністрів розширив список осіб, які зможуть отримати компенсацію за розміщення тимчасово переміщених осіб.

"У рамках програми "Прихисток", що діє відповідно до Порядку (компенсації витрат на тимчасове розміщення ВПО - ІФ), знімаються вікові обмеження: тепер дати притулок для ВПО може будь-який громадянин. Розширюється список осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також впроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Крім того, наголошується, що з Товариством Червоного Хреста України тривають переговори про підвищення розміру компенсації за розміщення переселенців на опалювальний період удвічі - до близько 900 грн/місяць на одну людину.

