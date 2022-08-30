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Кабмін розширив список осіб, які зможуть отримати компенсацію за розміщення переселенців
16:30 30.08.2022 |
Кабінет Міністрів розширив список осіб, які зможуть отримати компенсацію за розміщення тимчасово переміщених осіб.
"У рамках програми "Прихисток", що діє відповідно до Порядку (компенсації витрат на тимчасове розміщення ВПО - ІФ), знімаються вікові обмеження: тепер дати притулок для ВПО може будь-який громадянин. Розширюється список осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також впроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Крім того, наголошується, що з Товариством Червоного Хреста України тривають переговори про підвищення розміру компенсації за розміщення переселенців на опалювальний період удвічі - до близько 900 грн/місяць на одну людину.
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