Обсяг відшкодування ПДВ у серпні становив 9,4 млрд грн - Гетманцев

Обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) із початку 2022 року становив 50,3 млрд грн із 51,2 млрд грн погоджених до відшкодування, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Згідно з розміщеною ним у телеграм-каналі інфографікою, загалом до бюджетного відшкодування було заявлено 74 млрд грн.

У липні, як раніше зазначав Гетманцев, Держподаткова служба передала до Держказначейства документи на відшкодування ПДВ на 5 млрд грн, проте казначейство не здійснило цього відшкодування.

За даними Нацбанку та Мінфіну України, за сім місяців цього року було відшкодовано 40,9 млрд грн за сплати ПДВ із вироблених в Україні товарів 172,6 млрд грн, тоді як за сім місяців 2021 року - відповідно 86 млрд грн та 172 млрд грн .

З урахуванням цього обсяг відшкодування ПДВ у серпні становив близько 9,4 млрд грн.

Як повідомлялося, відшкодування ПДВ було майже повністю припинено після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого цього року. Якщо в січні воно становило 18,52 млрд грн і в лютому 12,07 млрд грн, то в березні - 0,82 млрд грн, а у квітні та травні повністю припинилося і відновилося лише у червні, коли було виплачено 9,5 млрд грн .

Згідно з інформацією НБУ, у січні-серпні минулого року ПДВ було відшкодовано на суму 96,83 млрд грн за обсягу сплати ПДВ із вироблених в Україні товарів 198,05 млрд грн.

