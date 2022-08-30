ФДМ відновив приватизацію і виставив на продаж два спиртозаводи

Двома першими об'єктами, за якими оголошено приватизаційні аукціони від початку війни, стали Марилівський іі Кобиловолоцький спиртзаводи ДП "Укрспирт" у Тернопільській області, повідомив Фонд держмайна.

Згідно з ним, торги по Кобиловолоцькому заводу відбудуться 19 вересня зі стартовою ціною 25,2 млн грн, по Марилівському заводу - 20 вересня за стартовою ціною 54,3 млн грн.

Загалом у вересні планується провести вісім аукціонів із приватизації вже готових спиртових активів, а також близько 150 інших об'єктів - від рухомого та нерухомого майна до непрацюючих заводів, які буде виставлено до кінця 2022 року.

"Аукціони з приватизації у вересні відбудуться за новими, покращеними процедурами. Завдяки нашій спільній роботі з народними депутатами та урядом, колегами з "Прозорро.Продажі", приватизація стане ще зручнішим інструментом для розвитку бізнесу й водночас забезпечить додаткове наповнення державного бюджету в умовах воєнного стану", - наводяться у повідомленні слова в.о. голови ФДМ Ольги Батової.

Вона нагадала, що завдяки законодавчим змінам підготовка та проведення аукціонів триватимуть до двох місяців замість шести, оплата здійснюватиметься до підписання договору купівлі-продажу для мінімізації ризиків, але нові власники отримуватимуть усі дозволи та ліцензії автоматично.