Виплати за погашеннями ОВДП із початку війни на 59 мільярдів перевищують запозичення від продажу, – НБУ

За час повномасштабної війни Росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 59,07 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.

Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України.

Зокрема, з 24 лютого до 28 серпня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 147,5 млрд грн, $1,54 млрд та 168 млн євро, а залучив від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах - 98,94 млрд грн, $908,7 млн та 384,3 млн євро.

Починаючи з квітня обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП був нижчим за суму погашень за відповідними інструментами. Зокрема:

* у квітні від'ємне сальдо внутрішніх боргових операцій уряду становило 2,85 млрд грн;

* у травні - 411 млн грн;

* у червні - 21 млрд грн;

* у липні - 17,1 млрд грн;

* з початку серпня - 28,38 млрд грн.

Упродовж двох минулих тижнів дохідність за ОВДП, що розміщуються на аукціонах, не змінювалася.

Загалом упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищило ставки за гривневими ОВДП, що розміщуються на 6, 12 та 14 місяців (до 12%, 14% та 16% річних відповідно), а також ставки за доларовими ОВДП на 3, 6 та 12 місяців (до 3,5%, 4% та 4,5% річних відповідно).

Дохідність за гривневими ОВДП, що розміщуються на три місяці, не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% річних, як і за військовими ОВДП, номінованими в євро (2,5% річних для усіх термінів погашення).

Станом на 29 серпня 2022 року найбільший портфель війсьових ОВДП утримують банки - первинні дилери.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить:

* 13,67 млрд грн (15,2% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні);

* $177,1 млн (20,5% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США);

* 145,1 млн євро (51,4% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).

У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1,35 млрд грн та $2 млн.

Національний банк 22 березня 2022 року розпочав публікацію статистики депозитарію НБУ щодо військових облігацій на щотижневій основі.

Різницю між залученими коштами на аукціонах із продажу військових облігацій та обсягом виплачених коштів за внутрішніми борговими інструментами наведено в еквіваленті до долара США за офіційним курсом Національного банку України.