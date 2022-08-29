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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Стало відомо скільки заявок вже подано в Реєстр пошкодженого та знищеного майна за два дні
15:29 29.08.2022 |
26 серпня Мінінфраструктури та Мінцифри презентували Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Наразі там налічується понад 270 тисяч повідомлень від постраждалих українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена Комітету з питань цифрової трансформації Сергія Штепи в ефірі телемарафону.
"Кількість насправді величезна. Наскільки мені відомо на цю секунду вже подано понад 270 тисяч повідомлень про зруйноване або пошкоджене майно. Уявіть собі 270 тисяч будівель: це приватні будинки, це багатоповерхові будинки, це соціальна, спортивна, шкільна інфраструктура, заклади охорони здоров'я", - розповів він
За даними Штепи, РФ вже нанесла безпосередньо збитків інфраструктурі в розмірі близько 114 мільйонів доларів.
"І це ще не остаточні цифри, бо кожного дня вони продовжують свій ракетний терор", - додав він.
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