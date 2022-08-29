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АНАЛІТИКА

Прем'єрка Швеції оголосила про новий пакет допомоги Україні на мільярд крон

 

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила, що шведський уряд надасть Україні новий пакет допомоги загальною сумою мільярд шведських крон (близько 100 млн доларів).

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Стокгольмі.

"Ми не можемо дозволити Росії виграти цю несправедливу і невиправдану війну. Ви захищаєте себе і свою країну, але ви також захищаєте наші спільні європейські цінності і заснований на правилах міжнародний порядок", - сказала Андерссон.

"Для нас честь і обов'язок підтримати вас. Тому мій уряд надасть Україні новий пакет допомоги у розмірі один мільярд шведських крон, тобто приблизно 100 мільйонів доларів", - заявила вона.

За словами прем'єрки, половина пакета - це військова підтримка України, яка передбачає зброю, про яку просив український уряд і доповнить внески інших країн.

"Друга частина спрямована на підтримку української економіки, стійкості та відновлення", - додала вона.

Також, за словами Андерссон, шведська сторона вже задіяна у побудові тимчасових притулків для людей, які втратили жило у війні.

Крім того, Швеція сприятиме вивезенню українського зерна.

Нагадаємо, Магдалена Андерссон у вівторок під час Другого саміту Кримської платформи анонсувала підготовку "додаткового комплексного пакета" допомоги Україні на тлі повномасштабного вторгнення Росії.
Ключові теги: Швеція
 

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