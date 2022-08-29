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АНАЛІТИКА

Україна на період війни скасувала вимогу обов'язкової RFID-мітки автотранспорту

13:10 29.08.2022 |

Економіка

 

Уряд України на період воєнного стану та 90 днів після його припинення скасував вимогу про розміщення самоклейної мітки радіочастотної ідентифікації (RFID-мітки), на лобовому склі автомобілів, що підлягають обов'язковому технічному контролю.

Відповідні зміни затверджено постановою Кабінету міністрів №944 від 19 серпня та опубліковано на урядовому сайті.

Відповідно до них, норми про RFID-мітки виключені з Правил дорожнього руху та Порядку проведення обов'язкового ТО, проте вже отримані учасниками ринку бланки можна використовувати до їхнього витрачання.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою №46 від 23 січня 2019 року зобов'язав з 1 травня того року при проходженні обов'язкового техогляду автобусів, вантажівок, машин-таксі встановлювати самоклейну RFID-мітку у правій верхній частині вітрового скла, аргументувавши цю вимогу гармонізацією з європейськими нормами.

Водночас учасники ринку просили відкласти впровадження цієї норми, а один із них - дочірнє підприємство "Віаланд" - оскаржило цю ухвалу в адміністративному суді, і 2 жовтня 2019 року отримало рішення на свою користь. Апеляційний суд 12 лютого 2020 року підтримав суд першої інстанції, і лише Верховний суд 29 липня 2020 року скасував рішення судів нижчих інстанцій та направив справу на новий розгляд.

У 2021 році уряду вдалося відстояти свою позицію спочатку 17 березня у суді першої інстанції, а 28 вересня - і в апеляційному суді, тоді як Верховний суд поки що відмовився брати на розгляд касаційні скарги.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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