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АНАЛІТИКА

Понад 50% ІТ-компаній в Україні не проводили релокацію

12:57 29.08.2022 |

Економіка

 

Понад 50% опитаних ІТ-компаній не проводили релокацію і перейшли на віддалену роботу. Частина компаній вже частково повернулася до роботи з офісу.

Про це свідчить дослідження Асоціації IT Ukraine.

Загалом релокацію в межах України обрали 45% опитаних ІТ-компаній. За кордон частково релокувались 42% компаній, з яких - лише 5% закрили частину офісів в Україні.

Серед опитаних ІТ-компаній жодна не має наміру повністю згортати бізнес в Україні.

У майбутній перспективі до кінця 2022 року 63% опитаних ІТ-компаній не планують здійснювати часткову або повну релокацію. Однак 14% опитаних розглядають часткову або повну релокацію за кордон до кінця року. Ще 23% компаній планують поєднати релокації за кордон та в межах України.

Серед ІТ-компаній, що проводили релокацію, переважає релокація в межах України (45%). За кордон частково релокувались 42% компаній, з них - лише 5% компаній із закриттям частини офісів в Україні. Жодна з опитаних ІТ-компаній не провела повну релокацію за кордон. Релокація значною мірою розглядається ІТ-компаніями як вимушений крок на період війни або принаймні її активної фази.

"Основним стримуючим чинником для релокації, зокрема подальшої релокації, компанії відзначили неможливість виїзду за кордон ІТ-спеціалістів, бажання ІТ-компаній платити податки в Україні, небажання більшої частини команди переїжджати, вищі витрати на ведення бізнесу за межами України", - йдеться в дослідженні.

За матеріалами: Економічна правда
 

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