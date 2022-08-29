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АНАЛІТИКА

Україна отримає дані про іноземні рахунки резидентів за два роки

09:56 29.08.2022 |

Економіка

 

Україна приєдналася до багатосторонньої угоди про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (CRS), що дозволить держорганам отримувати інформацію про закордонні рахунки резидентів.

Перший обмін податковою інформацією про фінансові рахунки між Україною та понад 100 державами-сторонами CRS планується на вересень 2024 року та стосуватиметься даних 2023 року, повідомило українське міністерство фінансів.

Станеться це в рамках угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (CRS), до якої Україна приєдналася 19 серпня.

У мінфіні пояснюють, що таким чином Україна долучилася до міжнародної системи автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, відомого як Загальний стандарт звітності CRS.

"Це сприятиме створенню більш прозорого податкового середовища та підвищенню іміджу України як надійного та рівноправного партнера в міжнародних інформаційних податкових відносинах", - пояснюють у відомстві.

Крок для боротьби з ухиленням від податків

Водночас це дасть можливість контролювати своєчасність та повноту декларування активів та доходів, а також боротися з ухиленням резидентів України від сплати податків.

У Європейській бізнес-асоціації уточнюють, що обміну також підлягатиме інформація про рахунки компаній, трастів, фондів, в яких українські резиденти є кінцевими бенефіціарними власниками, засновниками, вигодонабувачами, що, зокрема, сприятиме боротьбі з офшорами.

У міністерстві фінансів наголошують, що підписання угоди є лише одним з етапів, необхідних для імплементації CRS в Україні. Попереду ще внесення відповідних змін до законодавства України, зокрема до Податкового кодексу.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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